LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: Finali di Specialità in DIRETTA. L’Italia sogna le medaglie con Baldassarri e Agiurgiuculese

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica, alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) si assegnano le prime medaglie iridate. In programma le Finali di Specialità al cerchio e alla palla, l’Italia vuole sognare in grande con Milena Baldassarri (presente in entrambi gli atti conclusivi) e con Alexandra Agiurgiuculese (solo alla palla) che hanno le carte in regola per puntare al terzo gradino del podio alle spalle delle imbattibili russe (le gemme Dina e Arina Averina e Aleksandra Soldatova sono imbattibili).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.

19.00 Si inizia con la Finale al cerchio. L’Italia spera con Milena Baldassarri, le russe Dina e Arina Averina sono le grandi favorite per l’oro.

Foto: Valerio Origo