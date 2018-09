Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: grande Italia! Milena Baldassarri in finale a cerchio e palla con Agiurgiuculese. Dominio Russia

Milena Baldassarri fa bottino pieno ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa d’Italia conquista la qualificazione alle Finali di Specialità al cerchio e con la palla, stasera a partire dalle ore 19.00 sarà in pedana per andare a caccia delle medaglie anche se servirà davvero un’impresa. La romagnola è ottava tra le finaliste col cerchio (ieri aveva confezionato un ottimo esercizio da 18.800) nella classifica dominata dalle gemelle russe Arina e Dina Averina (20.200 e 20.150) che come sempre si contenderanno la medaglia d’oro probabilmente insidiate dall’israeliana Linoy Ashram (19.950) e dall’ucraina Vlada Nikolchenko (19.850).

Alla palla, invece, l’azzurra è addirittura quinta tra le ammesse (19.250) appena alle spalle dell’altra italiana Alexandra Agiurgiuculese (19.300) che più tardi cercherà di consacrarsi (la ragazza di origini rumene è 14esima al cerchio, 18.300). Alla palla le nostre due portacolori potrebbero lottare con le bulgare Katrin Taseva (19.400) e Neviana Vladinova (19.000) e con la bielorussa Katsiaryna Halkina (18.900) per un posto sul podio alle spalle delle favoritissime russe Aleksandra Soldatova (20.250) e Dina Averina (20.150), Arina è terza (20.050) ma non parteciperà all’atto conclusivo in virtù della regola dei passaporti (proprio come successo alla Soldatova al cerchio, terza con 20.125).

Nel concorso generale, invece, guida sempre Aleksandra Soldatova (40.375) appena davanti a Dina Averina (40.300) e Arina Averina (40.250), a metà delle qualifiche sui quattro attrezzi sono ben posizionate le italiane: Milena Baldassarri settima (38.050), Alexandra Agiurgiuculese nona (37.600), Alessia Russo è invece 31esima (32.850, oggi 15.950 con la palla). In virtù di questi risultati, l’Italia è quarta nella classifica a squadra (108.500) alle spalle di Russia (120.925), Bulgaria (112.700) e Israele (110.500). Come detto stasera si assegneranno le prime medaglie (finali al cerchio e alla palla, prove non olimpiche), domani si proseguirà con le qualifiche (spazio a nastro e clavette).

CLASSIFICA ALL-AROUND (TOP TEN):

1. Aleksandra Soldatova (Russia) 40.375

2. Dina Averina (Russia) 40.300

3. Arina Averina (Russia) 40.250

4. Vlada Nikolchenko (Ucraina) 38.650

5. Katrin Taseva (Bulgaria) 38.250

6. Nicol Zelikman (Israele) 38.200

7. Milena Baldassarri (Italia) 38.050

8. Neviana Vladinova (Bulgaria) 37.700

9. Alexandra Agiurgiuculese (Italia) 37.600

10. Laura Zeng (USA) 37.150

FINALISTE CERCHIO:

1. Arina Averina (Russia) 20.200

2. Dina Averina (Russia) 20.150

3. Linoy Ashram (Israele) 19.950

4. Vlada Nikolchenko (Ucraina) 19.850

5. Nicol Zelikman (Israele) 19.250

6. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 19.050

7. Katrin Taseva (Bulgaria) 18.850

8. Milena Baldassarri (Italia) 18.800

FINALISTE PALLA:

1. Aleksandra Soldatova (Russia) 20.250

2. Dina Averina (Russia) 20.150

3. Katrin Taseva (Bulgaria) 19.400

4. Alexandra Agiurgiuculese (Italia) 19.300

5. Milena Baldassarri (Italia) 19.250

6. Neviana Vladinova (Bulgaria) 19.000

7. Nicol Zelikman (Israele) 18.950

8. Katsiaryna Halkina (Bielorussia) 18.900













Foto: Valerio Origo