LIVE F1, GP Russia 2018 in DIRETTA: a che ora inizia la gara e come vederla in tv e streaming

Con la prima fila tutta Mercedes, composta da Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, siamo pronti a gustarci il Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. La Ferrari è chiamata alla grande impresa, con Sebastian Vettel che deve assolutamente vincere o, quantomeno, arrivare davanti al rivale inglese, se vorrà mantenere ancora vive le sue speranze di titolo. Andiamo, quindi, a conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla domenica di Sochi.

A che ora si spegneranno i semafori?

Al contrario delle canoniche 15.10, la gara russa prenderà il via alle ore 13.10 (le 14.10 sul Mar Nero).

Su quali canali si potrà vedere la gara?

Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207),

Come si potrà seguire in streaming?

La gara di Sochi sarà visibile anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire gli eventi su smartphone, pc o tablet.

Sono previste repliche?

Su SkySport1: ore 00.30

Su SkySportF1: ore 16.30, 20.30, 23.00 e 01.00

Per la gara di Sochi è prevista una replica anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre) alle ore 21.15

Cosa propone OA Sport?

Il nostro sito, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, propone la DIRETTE LIVE scritta del GP, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo di Sochi.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI