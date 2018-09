LIVE Equitazione, World Equestrian Games 2018 in DIRETTA: De Luca a caccia della finale, si assegnano le medaglie della prova a squadre di salto

Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai World Equestrian Games 2018 di equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, venerdì 21 settembre, va in scena la finale della gara a squadre, a cui l’Italia non potrà partecipare a causa della prestazione tutt’altro che convincente della pattuglia azzurra negli Stati Uniti. Ma alla squadra che esce di scena in tono dimesso, rimandando l’appuntamento con il pass per Tokyo 2020, fa da contraltare uno strepitoso Lorenzo De Luca, che con due fantastici percorsi netti in sella ad Irenice Horta è salito al comando della graduatoria generale con appena 1.19 penalità e guarda tutti dall’alto quando mancano tre round al termine. Di pari passo con la gara a squadre, che assegna le medaglie, va dunque in scena la seconda manche della prova individuale, al termine della quale soltanto i migliori 25 binomi potranno avere accesso alla finale di domenica 23 settembre. Seguite con noi, minuto per minuto, le emozioni del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di equitazione con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













Foto: Grasso / FISE