LIVE Djokovic-Del Potro, Finale Us Open 2018 in DIRETTA: a New York si assegna il titolo maschile

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Juan Martin Del Potro, finale maschile degli US Open 2018. Ultimo atto dello Slam americano che mette di fronte il serbo e l’argentino. Djokovic va alla caccia del suo quattordicesimo titolo Slam e questa è anche l’ottava finale raggiunta a New York, eguagliando il record di Lendl e Sampras. Nove anni dopo Del Potro torna nello stesso luogo che lo ha visto vincere il suo primo ed unico Slam. Ci sono tante similitudini con quel 2009 e non solo per la vittoria in semifinale contro Rafa Nadal. I precedenti, però, non aiutano l’argentino. Djokovic è nettamente avanti negli scontri diretti per 14-4. Inoltre il serbo ha vinto anche le due sfide giocate proprio agli US Open: nel 2007 al terzo turno e nel 2012 ai quarti.

Si comincia alle ore 22.00. Seguite con noi la diretta della finale maschile degli US Open 2018. Novak Djokovic contro Juan Martin Del Potro. Buon divertimento!













