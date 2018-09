LIVE Bologna-Inter, Serie A in DIRETTA: i neroazzurri con le spalle al muro al Dall’Ara. Aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Inter, anticipo delle 18 di sabato nella terza giornata di Serie A 2018-2019. Entrambe le squadre condividono un avvio di campionato deludente, ciascuna con un misero punto conquistato in due partite. Gli emiliani (insieme a Frosinone e Sampdoria, ma quest’ultima con una partita in meno) non hanno ancora segnato una rete nei due precedenti incontri; i neroazzurri invece, reputati come “anti-Juve” dal popolo calcistico nel pre-stagione, sono costretti a vincere per non perdere ulteriore terreno dalle big.

Debutto ufficiale con la maglia dell’Inter per Radja Nainggolan, uno dei grandi colpi del mercato estivo: il belga è tornato a disposizione del mister Luciano Spalletti dopo l’infortunio al retto femorale della coscia sinistra, e di certo vorrà ricoprire un ruolo di protagonista assoluto come accaduto nella passata stagione a Roma. A fianco del Ninja il vice-campione del Mondo Ivan Perisic, unica punta il bomber Mauro Icardi. Il Bologna invece si affida alla coppia d’attacco Destro-Falcinelli per cercare la via del gol, attenzione al cileno Erick Pulgar in cabina di regia, uno dei più interessanti talenti alla corte di Filippo Inzaghi.

Bologna-Inter, match valevole per la terza giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18.00.

