Lista Europa League Milan: la rosa e l’elenco dei giocatori. Esclusi Strinic e Conti

Sono due i nomi principali a mancare nell’elenco del Milan consegnato all’UEFA per la fase a gironi della prossima Europa League di calcio: Strinic e Conti non giocheranno le sei sfide della prima parte della seconda competizione europea per squadre di club di calcio. Sono 24 i calciatori presenti nella lista A e 7 quelli nella lista B.

LISTA A:

1) ABATE Ignazio

2) BAKAYOKO Tiémoué

3) BERTOLACCI Andrea

4) BIGLIA Lucas Rodrigo

5) BONAVENTURA Giacomo

6) BORINI Fabio

7) CALABRIA Davide

8) CALDARA Mattia

9) CALHANOGLU Hakan

10) CASTILLEJO AZUAGA Samuel

11) DONNARUMMA Antonio

12) FERNANDEZ SAENZ DE LA TORRE Jesus Joaquin (Suso)

13) HALILOVIC Alen

14) HIGUAIN Gonzalo Gerardo

15) KESSIE Franck Yannick

16) LAXALT SUAREZ Diego Sebastian

17) MAURI José Augustin

18) MONTOLIVO Riccardo

19) MUSACCHIO Mateo Pablo

20) REINA PAEZ José Manuel

21) RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan

22) ROMAGNOLI Alessio

23) SIMIC Stefan

24) ZAPATA VALENCIA Cristian Eduardo

LISTA B:

1) BELLANOVA Raoul

2) BRESCIANINI Marco

3) CUTRONE Patrick

4) DONNARUMMA Gianluigi

5) PLIZZARI Alessandro

6) TORRASI Emanuele

7) TSADJOUT Frank













Foto: Gianfranco Carozza

