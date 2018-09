Lewis Hamilton, GP Singapore 2018: “Un giro perfetto, battere le Ferrari e le Red Bull qui è significativo”

Lewis Hamilton continua a scrivere pagine di storia nel Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, in maniera quasi inaspettata, ha fatto sua la pole position del GP di Singapore, quindicesimo round del campionato 2018, realizzando il nuovo primato della pista di 1’36″015 (3″4 di vantaggio rispetto al crono del 2017) e infliggendo distacchi importanti a tutti i suoi rivali. Per il quattro volte iridato si tratta della 79esima partenza dalla prima piazzola in carriera, la settima di quest’annata. Relegati in seconda e terza posizione la Red Bull di Max Verstappen (+0″319) e la Ferrari di un deluso Sebastian Vettel (+0″613). Solo quinta l’altra Rossa di Kimi Raikkonen, alle spalle dell’altra W09 di Valtteri Bottas.

Un giro perfetto ma al limite, quello di Lewis: “E’ stata una prestazione incredibile. Un giro magico e sono riuscito a massimizzare il mio pacchetto. Ho avuto una macchina sublime, trovando un ottimo feeling con le gomme. Sono entusiasta e anche un po’ sorpreso“, le impressioni a caldo di Hamilton che poi in conferenza stampa ha aggiunto: “Debbo dire che questa pista è epica, è molto difficile e forse quello più impegnativa. Stamattina ho fatto fatica, girando con le soft. Ero agitato prima delle qualifiche e non pensavamo di recuperare quel mezzo secondo alla Ferrari. Ma nell’ultima sessione siamo stati in grado di mettere insieme tutto per centrare la pole. Non riesco a pensare ad una curva nella quale io mi possa lamentare. Sapevamo che la Rossa e le Red Bull sarebbero state forti e quindi questo risultato è significativo“.













