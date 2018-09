Lewis Hamilton, GP Singapore 2018: “Una gara dura e abbiamo fatto tutto alla perfezione. La Ferrari? Non capisco…”

Lewis Hamilton chirurgico e implacabile. Il pilota delle Mercedes non sbaglia mai e conquista anche Marina Bay, centrando il settimo successo nel Mondiale F1 2018 (la 69esima vittoria in carriera a 22 dal record di Michael Schumacher). Una gara di gestione quella di Lewis, conseguenza di una pole fantascientifica e di una vettura che tra le sue mani era super performante. E così il britannico ha portato il proprio vantaggio nei confronti della Ferrari di Sebastian Vettel a 40 punti nella classifica generale, solo terzo quest’oggi e probabilmente penalizzato anche da una strategia non così azzeccata.

“E’ stata una gara dura. Ho avuto tanto sostegno dai tifosi e dal team e il mio pacchetto è stato perfetto. Max (Verstappen ndr.) mi ha dato filo da torcere: ho incontrato i doppiati non nel momento migliore e non sono stato così fortunato. Verstappen si è avvicinato molto ma sono riuscito ad uscirne. La Ferrari? Non mi spiego come mai sia sparita in corsa ma noi dobbiamo guardare in casa nostra“, ha commentato Lewis a caldo.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI