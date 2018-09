Lewis Hamilton, GP Russia 2018: “Una giornata difficile ma un successo frutto del lavoro del team”

Settantesima vittoria in carriera, ottava stagionale e un titolo mondiale ormai in tasca (50 punti di vantaggio su Sebastian Vettel). Sono questi i risultati di Lewis Hamilton, dopo il GP di Russia (sedicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno). Il britannico ha trionfato davanti al compagno di squadra finlandese Valtteri Bottas e al tedesco della Ferrari citato.

Un risultato, però, accolto da qualche fischio per Hamilton visto il gioco di squadra plateale con Bottas nel corso della gara russa. Un Lewis imbarazzato che ha infatti accolto il finnico sul gradino più alto con lui nel corso della premiazione. Una situazione molto simile a quanto avvenne nel GP d’Austria 2002 tra Michael Schumacher e Rubens Barrichello.

HAMILTON: "It's actually quite a difficult day. Valtteri was a real gentleman to let me through. To have a one-two – usually we'd be elated. Valtteri deserved to win… but today it was a real team effort" #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/RHSwKU0ZkK

— Formula 1 (@F1) September 30, 2018