Kimi Raikkonen, GP Singapore 2018: “Le cose sono filate lisce, è solo venerdì. Ho provato due fondi diversi”

Kimi Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo delle prove libere 2 con un 1:38.699, che gli ha permesso di precedere Lewis Hamilton di appena 11 millesimi. Il finlandese della Ferrari, il quale correrà in Sauber nelle prossime due stagioni, è stato il più rapido nella simulazione del giro secco da qualifica, mentre nella simulazione di passo gara è parso leggermente più lento rispetto alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Per il finlandese sarà fondamentale partire in prima fila domenica per poter aiutare la Ferrari nel Mondiale costruttori ed il compagno di squadra Sebastian Vettel in quello piloti.

Al termine della sessione ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito delle sue aspettative e sensazioni per il prosieguo del weekend: “Faremo del nostro meglio e vedremo che risultati porterà, ovviamente è solo venerdì però le cose sono filate piuttosto lisce e vedremo come andrà domani.” Il finlandese ha poi espresso la sua opinione a proposito del nuovo fondo che ha testato in questa sessione di prova: “È difficile da capire, io ho girato con due fondi diversi ma non c’erano differenze importanti tra l’uno e l’altro. Quando compari le diverse uscite da una curva c’è sempre qualche piccola differenza e come sempre si cerca di migliorare, ma quando usiamo qualcosa di diverso è perché pensiamo che sia migliore.













FOTOCATTAGNI