Kimi Raikkonen, GP Italia Monza 2018: “La macchina era veloce. Mi sono dovuto arrendere ai problemi con la gomma”

E’ secondo Kimi Raikkonen nel GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione di grande determinazione e volontà quella del finlandese che ha cercato di resistere al meglio possibile ad un grandioso Lewis Hamilton che, nonostante una macchina non all’altezza della Rossa, ha potuto sfruttare alla grande un problema alle gomme del finnico, vincendo la corsa di Monza e allungando nel campionato visto il quarto posto di Sebastian Vettel.

“Il pacchetto era forte ma avevo un problema alla mia ruota posteriore. Abbiamo dato il 100% e ho dovuto accontentarmi del secondo posto. E’ difficile da accettare per i tifosi e il seguito che avevamo. Ci proverò la prossima volta. Non penso che dipendesse dall’assetto ed era una problematica che ci aspettavamo. E’ andata così ma non si poteva fare meglio“; le parole un po’ amare del ferrarista













