Juventus-Napoli, Serie A 2018-2019: quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma

Sabato 29 settembre (ore 18.00) si giocherà Juventus-Napoli, match valido per la sesta giornata della Serie A 2018-2019. All’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissimo big match tra i Campioni d’Italia e i partenopei, un confronto diretto che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto: gli azzurri cercheranno il colpaccio in trasferta per provare a tenere aperto un campionato che sembra già indirizzato vista la caratura tecnica degli uomini di Max Allegri, i padroni di casa punteranno a infilare l’ennesimo successo e ad allungare definitivamente in classifica generale. Si preannuncia una partita estremamente appassionante e avvincente in cui può succedere davvero di tutto, aperta a ogni risultato e in cui non mancheranno le emozioni.

La Juventus si affiderà al talento di Cristiano Ronaldo per provare a scardinare la difesa avversaria, il Napoli spera in una magia di Insigne e compagnia per sognare in grande con Carlo Ancelotti in panchina che affronterà la sua ex squadra. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Juventus-Napoli, match valido per la sesta giornata della Serie A 2018-2019.

SABATO 29 SETTEMBRE:

18.00 Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: bestino / Shutterstock.com