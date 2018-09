Juventus-Napoli, quando si gioca? Data, orario, programma e su che canale vederla in tv

Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà il 29 settembre e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: sabato alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica.

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ed in diretta streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta testuale integrale in tempo reale con pagelle live. Di seguito il programma dettagliato e l’orario del big match della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio.

Serie A di calcio – Settima giornata

Sabato 29 settembre 2018, ore 18.00

Juventus-Napoli

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta testuale con pagelle live su OA Sport











