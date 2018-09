Judo, Mondiali 2018: uno stoico Nicholas Mungai esce di scena agli ottavi. L’Italia chiude senza medaglie a Baku

L’Italia lascia Baku senza podi. Nicholas Mungai è stato eliminato agli ottavi di finale dei Mondiali 2018, chiudendo di fatto l’avventura degli azzurri in Azerbaijan. E proprio Mungai ha provato fino in fondo a ribaltare le sorti dell’Italia in una competizione iridata che non ha arriso ai colori azzurri.

L’atleta italiano, impegnato nella categoria -90 kg, ha approfittato di un bye al primo turno per scontrarsi poi con l’atleta del Benin, Dossou Yovo, sconfitto con un ippon dopo meno di un minuto.

L’agevole successo di Mungai ha dato linfa al percorso dell’azzurro, che ha superato lo slovacco Randl con una perfetta condotta di gara, che gli ha consentito di gestire un waza ari a metà incontro e di qualificarsi per gli ottavi di finale, dove ad attenderlo c’era il cubano Gonzalez, campione olimpico a Londra 2012.

Mungai ha resistito a lungo agli attacchi del cubano, accumulando due penalità e portando il suo avversario al golden score. Ma il ribaltamento di Gonzalez ha spento le speranze di Mungai, costretto ad uscire di scena ad un passo dall’accesso ai quarti di finale che avrebbero garantito almeno una chance di medaglia ai ripescaggi.

Con l’eliminazione di Mungai, l’Italia chiude ufficialmente all’asciutto un’edizione dei Mondiali davvero da dimenticare. Ma i segnali forniti dal 25enne talento italiano sono incoraggianti. E il risultato conseguito nel torneo iridato potrebbe infondergli fiducia in vista dei prossimi importanti appuntamenti.













Foto: Fijlkam