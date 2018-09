Judo, Mondiali 2018: programma, orari e tv di giovedì 27 settembre

Ultimi fuochi d’artificio per i Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, giovedì 27 settembre, la competizione iridata chiude i battenti con la gara mista a squadre, una prova che avrà accesso anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che vedrà la partecipazione di ben 19 squadre impegnate a Baku.

L’Azerbaijan, padrone di casa, proverà a conquistare una medaglia d’oro che coronerebbe il percorso di un gruppo che ha ben figurato davanti al proprio pubblico, ma non ha trovato l’acuto per salire sul gradino più alto del podio. La favorita d’obbligo, però, è il Giappone, che ha dominato nelle categorie individuali, portando a casa la metà degli ori disponibili e conquistandosi sul campo il ruolo di squadra da battere anche nella prova mista.

Difficile ipotizzare che i nipponici possano avere rivali, ma la Francia appare attrezzata per far bene ed è estremamente competitiva soprattutto nel settore femminile. Anche la Mongolia, l’Olanda e la Russia dispongono di squadre complete in tutte le categorie in gara, mentre il Brasile potrebbe piazzare il colpaccio facendo leva sulle categorie pesanti.

La gara si svilupperà con sei atleti per ogni Nazione, impegnati nelle categorie femminili -57 kg, -70 kg, +70 kg e nelle categorie maschili -73 kg, -90 kg e +90 kg. Si parte alle 8.00 ora italiana, mentre il final block andrà in scena a partire dalle ore 14.00. Sarà possibile guardare i Mondiali 2018 di judo in diretta tv su Sportitalia oppure in diretta streaming sul canale YouTube della federazione internazionale.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 27 settembre

Ore 8.00-12.00: eliminatorie gara mista a squadre

Ore 14.00-16.00: final block gara mista a squadre













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF