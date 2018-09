Judo, Mondiali 2018: Odette Giuffrida subito fuori subito nei -52 kg. Vince per ippon l’israeliana Gefen Primo

L’Italia perde subito un’altra rappresentante ai Mondiali di judo in corso a Baku, in Azerbaigian: Odette Giuffrida è stata eliminata al secondo turno nella categoria -52 kg dall’israeliana Gefen Primo. L’azzurra è stata battuta per ippon in un incontro nel quale era appena passata in vantaggio.

L’azzurra, a differenza dell’israeliana non aveva usufruito di un bye al primo turno, ma ugualmente non aveva combattuto in quanto la sua avversaria, la panamense Kristine Jimenez, aveva dato forfait a pochi minuti dall’incontro. Così al secondo turno della Pool A si sono affrontate due atlete al primo match.

L’incontro era stato molto equilibrato, con uno shido per parte, ma a 52″ dal termine l’azzurra, argento olimpico in carica, ma reduce da un biennio costellato di infortuni, ha messo a segno un waza ari, poi ha subito l’immediata iniziativa dell’israeliana che, sotto nel punteggio, è andata all’attacco, vincendo per ippon a 47″ dalla fine, dopo appena 5″ dalla ripresa della sfida. Gefen Primo, giovane di 18 anni, è in rapida ascesa, essendo stata medaglia di bronzo agli Europei di quest’anno.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: EJU

roberto.santangelo@oasport.it