Judo Mondiali 2018: fuori Matteo Medves nei -66 kg. Resa onorevole contro il campione in carica Hifumi Abe

Si infrangono al terzo turno, al cospetto del campione iridato in carica, il nipponico Hifumi Abe, i sogni di podio ai Mondiali di judo per Matteo Medves nella categoria -66 kg. A Baku, in Azerbaigian, l’italiano, dopo due vittorie per ippon, si è arreso al più quotato avversario, capace di chiudere a sua volta con un ippon in un match nel quale era già in vantaggio.

Nel primo turno l’azzurro aveva superato lo statunitense Ryan Vargas, al temine di un incontro comunque sfiancante, terminato al golden score e risolto dall’azzurro dopo 21″ con un ippon. Al secondo turno l’italiano aveva poi incrociato la strada del togolese Adebayo Frederic Olympio, che al contrario di Medves, aveva usufruito di un bye al primo turno.

Anche in questo caso l’azzurro aveva risolto la contesa con un ippon, seppur a soli 5″ dalla conclusione, quando sul suo avversario gravavano già due shido. Al terzo turno poi il match con il campione del mondo uscente, che si è prima portato in vantaggio con un waza ari e poi ha sorpreso il nostro rappresentante battendolo per ippon.













Foto: Fijlkam

