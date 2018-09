Judo, Mondiali 2018: Clarisse Agbegnenou è ancora regina! Saeid Mollaei si impone nei -81 kg

Clarisse Agbegnenou ancora sul tetto del mondo, Saeid Mollaei si gode la sua ribalta. Francia e Iran si prendono la scena ai Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Nella categoria –63 kg, la fuoriclasse transalpina ha bissato il trionfo dello scorso anno con l’ennesima prestazione superba che l’ha condotta alla conquista della medaglia d’oro come nel 2017.

La Agbegnenou, però, stavolta non ha trovato in finale la slovena Trstenjak, bensì la giapponese Tashiro, che ha beffato l’eterna rivale della campionessa del mondo, salvo cedere all’ultimo atto al cospetto della francese. Alla Trstenjak è rimasta almeno la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio grazie al successo nella finalina contro la cubana Del Toro Carvajal. E accanto a lei c’è l’olandese Franssen, che ha sconfitto la tedesca Trajdos, battuta in semifinale dalla Agbegnenou.

Tra gli uomini, invece, si è imposto l’iraniano Saeid Mollaei, che ha migliorato il bronzo dello scorso anno nella categoria -81 kg, battendo in finale il giapponese Fujiwara dopo aver sconfitto in precedenza il turco Albayrak, poi bronzo grazie alla vittoria contro il polacco Szwarnowiecki. Sul terzo gradino del podio anche il tedesco Wieczerzak, carnefice di Antonio Esposito e vincitore del titolo iridato nel 2017, che stavolta ha dovuto accontentarsi del bronzo nel derby con il tedesco Ressel.

Di seguito, il riepilogo dei podi di giornata:

-81 kg

1 Saeid Mollaei (IRI)

2 Sotaro Fujiwara (JPN)

3 Vedat Albayrak (TUR) e Alexander Weiczerzak (GER)

-63 kg

1 Clarisse Agbegnenou (FRA)

2 Miku Tashiro (JPN)

3 Tina Trstenjak (SLO) e Juul Franssen (NED)













mauro.deriso@oasport.it

Foto: IJF