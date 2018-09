Judo, Mondiali 2018: Carola Paissoni esce di scena al secondo turno dei -70kg contro la canadese Zupancic

Carola Paissoni è stata eliminata al secondo turno della categoria -70 kg dei Campionati del Mondo di judo in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. L’azzurra, 41ma nel ranking mondiale, ha perso un incontro molto equilibrato e tirato contro l’ostica canadese Kelita Zupancic. La nordamericana, numero 10 della classifica mondiale, ha impostato il combattimento sulla sua potenza fisica nelle prese e nella lotta a terra ma la judoka italiana ha neutralizzato con maestria i punti di forza dell’avversaria.

Dopo un avvio attendista, in cui Carola ha subito uno shido per passività, l’azzurra ha cominciato ad acquistare fiducia ed ha messo in grande difficoltà un’avversaria più quotata come Zupancic con numerosi tentativi d’attacchi molto rapidi.. Purtroppo l’incontro si è deciso a 36″ dalla fine, quando Paissoni ha subito la terza penalità per essere uscita con entrambi i piedi dal campo di gara poco prima dell’inizio di un attacco, consegnando così la vittoria per ippon nelle mani della canadese.

In precedenza l’azzurra era riuscita a prevalere al primo turno su Ange Ciella Niragira (Burundi) destando un’ottima impressione. Carola aveva costretto la sua avversaria ad una tattica attendista per evitare gli attacchi, perciò dopo 2′ di incontro Niragira era già stata sanzionata con due shido per passività. La nostra portacolori aveva evitato di portare la sfida al Golden Score, mandando a segno un ippon con immobilizzazione dopo 2’50” di combattimento.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam