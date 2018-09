Judo, Europei junior 2018: gli azzurri non brillano nelle categorie pesanti, nessuna medaglia per l’Italia nella terza giornata a Sofia

Giornata storta per l’Italia a Sofia, dove sono in corso gli Europei junior 2018 di judo. Gli azzurri hanno ceduto tutti al primo turno nella terza giornata del torneo bulgaro, che nei giorni scorsi aveva arriso all’Italia con ben due medaglie d’oro grazie a Manuel Lombardo e Alice Bellandi e ben 4 medaglie di bronzo. Le categorie “pesanti”, tuttavia, non sono state propizie ai colori azzurri.

E così Arianna Conti e Anna Fortunio si sono arrese al primo turno della categoria -78 kg, al pari di Andrea Fusco nei -90 kg e di Sylvain Lorenzo Agro nella categoria +100 kg.

“Oggi purtroppo sono emersi i nostri limiti nei pesi alti – ha spiegato Luca Poeta, coach della Nazionale, sul sito della Fijlkam – Non siamo riusciti a ripetere i risultati delle due giornate precedenti ma i ragazzi hanno tutti dato il massimo”.

L’ultima giornata di gare sarà dedicata alle gare a squadre, a cui prenderanno parte anche i due italiani Assunta Scotto (-48 kg) e Diego Rea (-60 kg), che si giocheranno l’ultima chance da podio per il Bel Paese a Sofia.

Di seguito, il riepilogo dei podi della terza giornata degli Europei junior 2018:

-90 kg

1) Petersilka (Ger)

2) Sismanlar (Tur)

3) Lorsanov (Rus) e Toth (Ung)

-100 kg

1) Saneblidze (Geo)

2) Zeka (Kos)

3) Karimli (Aze) e Zorn (Ger)

+100 kg

1) Zaalishvili (Geo)

2) Abramov (Ger)

3) Babayan (Rus) e Marinic (Slo)

-78 kg

1) Sampaio (Por)

2) Faber (Ger)

3) Prodan (Cro) e Toth (Ung)

+78 kg

1) Szigetvari (Ung)

2) Lucht (Ger)

3) Esir (Tur) e Somkhishvili (Geo)













Foto: Fijlkam