Joshua-Povetkin, Mondiali pesi massimi 2018: a che ora inizia e su che canale vederlo in tv

Domani sera Anthony Joshua e Alexander Povetkin saliranno sul ring allestito per l’occasione a Wembley. Attenzione, però: non l’arena aperta nel 1934 e rinnovata tra il 2005 e il 2006, bensì il leggendario stadio, con 80.000 persone pronte ad assiepare le tribune per il match che riunificherà le corone mondiali delle sigle WBA, IBF, WBO e IBO. L’attesa del match, in Gran Bretagna, è spasmodica, con Joshua che intende mantenere immacolato il proprio record (21 combattimenti, 21 vittorie). Povetkin, d’altro canto, a 39 anni è ancora pronto, dopo quasi vent’anni di battaglie tra le corde, a darsi per vinto, sebbene sia lui a non avere nulla da perdere, coi favori del pronostico tutti per il padrone di casa.

L’incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi WBA, IBF, WBO e IBO avrà inizio attorno alle ore 23 italiane di domani, sabato 22 settembre. I diritti televisivi in Italia sono stati acquistati da Dazn, che assicurerà la trasmissione dell’evento in streaming. Anche OA Sport vi terrà compagnia con la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdersi davvero nulla.

JOSHUA-POVETKIN: COME VEDERE IL MONDIALE DEI PESI MASSIMI IN DIRETTA TV E STREAMING

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, visibile su smart tv, tablet, cellulari, computer, consolle per videogiochi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

federico.rossini@oasport.it

Credits: Huw Fairclough / Shutterstock.com