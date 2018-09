Italia-Slovenia volley stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Si gioca davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze che sosteranno gli azzurri, desiderosi di centrare la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata: la nostra Nazionale sta scaldando l’intero Paese e ora punta a un nuovo successo per sbarcare alla seconda fase a punteggio pieno, fondamentale per puntare concretamente alla terza fase della manifestazione. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con i favori del pronostico ma non devono sottovalutare i balcanici, ieri sconfitti dall’Argentina al tie-break e oggi desiderosi di riscatto.

Ivan Zaytsev e compagni sono già certi del primo posto nel girone ma oggi non possono sbagliare visto che si portano dietro tutti i risultati ottenuti nel capoluogo toscano. Dall’altra parte della rete andranno tenuti in seria considerazione gli attaccanti Urnaut, Cebulj e Gasparini. Oggi martedì 18 settembre andrà in scena Italia-Slovenia, trasmessa in diretta tv su Rai Due.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Slovenia

ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

