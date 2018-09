Italia-Slovacchia, amichevole Under21: orario d’inizio e come vederla in tv

Torna in scena la nazionale italiana Under 21 di calcio, se pur in amichevole. Oggi, giovedì 6 settembre, gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la “Mol Arena” di Dunajska Streda. L’ultima volta in cui l’Italia ha affrontato la formazione europea centro-orientale risale al 2014, nel doppio incontro valido per i playoff verso la qualificazione alla rassegna continentale prevista l’anno successivo. In quell’occasione la nazionale di Gigi Di Biagio ottenne un agevole 3-1 tra le mura amiche all’andata, e un pareggio 1-1 nel match di ritorno.

Fischio d’inizio di Italia-Slovacchia, amichevole di calcio Under 21, alle ore 18.30. Diretta in esclusiva su Rai 2. Di seguito il programma completo:

Giovedì 6 settembre

Ore 18.30 Italia U21 – Slovacchia U21, Stadio “Mol Arena” presso Dunajska Streda (Slovacchia) – Diretta TV su Rai 2













