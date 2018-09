Italia-Slovacchia, amichevole Under21: le probabili formazioni. Tridente azzurro formato da Cutrone, Orsolini e Parigini

Comincia il percorso d’avvicinamento della Nazionale Under 21 di calcio guidata da Gigi Di Biagio verso il Campionato Europeo di categoria che si terrà in Italia nel 2019. Gli azzurrini affrontano in amichevole i padroni di casa della Slovacchia alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda oggi pomeriggio alle ore 18.30. Questa sarà la prima delle due gare amichevoli dell’Italia in questo inizio di stagione, con la prossima che si disputerà martedì 11 alle 18.30 alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari contro l’Albania.

Il c.t azzurro Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a tre giocatori importanti come Nicolò Barella (passato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (per infortunio), perciò sperimenterà delle alternative soprattutto a centrocampo. L’indiziato numero uno per sostituire Barella nella linea a mediana a tre è l’atalantino Matteo Pessina, reduce da un ottimo inizio di stagione in cui è stato anche schierato dal primo minuto da Gasperini contro la Roma in campionato. In porta è ballottaggio tra Emil Audero (Sampdoria) e Simone Scuffet (Udinese), mentre la difesa sarà presumibilmente composta da Claud Adjapong (Sassuolo), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese) e Davide Calabria (Milan). Locatelli e Mandragora completeranno il centrocampo a tre insieme a Pessina, davanti probabile tridente formato da Orsolini e Parigini a supporto del bomber milanista Patrick Cutrone. Nella Slovacchia dovrebbe giocare dal primo minuto il promettente attaccante dell’Empoli Samuel Mraz, capace di segnare al Genoa nel giorno del suo esordio in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

SLOVACCHIA (4-3-3): Rodak; Chvatal, Vavro, Hancko, Sulek; Dimun, Lesniack, Urblik; Spalek, Mraz, Cernak. All: Brunegraf

ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Mancini, Pezzella, Adjapong; Locatelli, Mandragora, Pessina; Orsolini, Cutrone, Parigini. All: Gigi Di Biagio













Foto: Twitter Nazionale Italiana