Italia-Russia, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi sabato 22 settembre si gioca Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà i Campioni d’Europa in un incontro davvero stellare che regalerà sicuramente grandi emozioni: si preannuncia grande spettacolo per un big match da urlo assolutamente da non perdere tra due serie pretendenti al titolo iridato. Gli azzurri, forti delle sei vittorie ottenute fino a questo punto, inseguono la qualificazione alla Final Six che ormai è davvero a un passo: bisognerebbe strappare un punto oggi per avere la matematica certezza.

L’Italia oggi non partirà favorita contro la corazzata che ha sì perso contro USA e Serbia ma che è ancora pienamente in corsa per l’accesso alla terza fase della rassegna iridata e che insegue tre punti fondamentali per le proprie ambizioni. Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro la compagine guidata da Mikhaylov e Muserskiy, fenomeni che possono seriamente cambiare la partita e metterci in difficoltà su ogni pallone a suon di muri e schiacciate potenti.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 22 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo