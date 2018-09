Italia-Polonia, Nations League 2019: come vederla in tv gratis e in chiaro. Il programma e l’orario

A 10 mesi dalla disfatta di San Siro che costò la mancata qualificazione ai Mondiali, la nazionale italiana di calcio riparte con la Nations League dal Dall’Ara: soli 224 km dividono Milano e Bologna, ma moltissime cose sono cambiate per gli azzurri. L’Italia, dopo il breve periodo da traghettatore di Luigi Di Biagio, ora è in mano a Roberto Mancini, che si appresta alla prima gara ufficiale da CT.

Gli azzurri sono inseriti nel Girone 3 della Lega A assieme alla Polonia, con la quale esordiranno venerdì, ed al Portogallo, che riposa ed attende a domicilio gli azzurri nella seconda giornata, in programma lunedì 10. La prima classificata accederà alle Finals, l’ultima retrocederà in Lega B.

L’incontro Italia-Polonia verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e Rai 1 HD, ed in streaming sul Rai Play. La sfida inizierà alle ore 20.45 di venerdì 7 settembre. OA Sport, come al solito, vi garantirà la diretta live testuale integrale del match con aggiornamenti in tempo reale, oltre alle pagelle live della partita.

Di seguito il programma completo della prima gara degli azzurri in Nations League:

Venerdì 7 settembre, ore 20.45

Italia-Polonia (a Bologna)

diretta tv su Rai 1 e Rai 1 HD

diretta streaming su Rai Play

diretta testuale con pagelle live su OA Sport













Foto: ymphotos Shutterstock.com

