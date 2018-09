Italia-Giappone, Mondiali volley 2018: programma, orari e tv

Domenica 9 settembre inizieranno i Mondiali 2018 di volley maschile, uno degli eventi sportivi più importanti dell’intera stagione. Ad aprire le danze, sotto le stelle del Foro Italico di Roma, sarà la sfida tra Italia e Giappone: la nostra Nazionale farà il proprio esordio di fronte al proprio pubblico partendo con tutti i favori del pronostico nei confronti della compagine nipponica. Gli azzurri vanno a caccia di una successo fondamentale in vista del passaggio del turno, Ivan Zaytsev e compagni vogliono incominciare con il piede giusto e regalare subito emozioni. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario giovane che spera di fare bene.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia-Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo