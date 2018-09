Italia-Giappone, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 9 settembre si gioca Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Foro Italico di Roma incomincia la rassegna iridata, la nostra Nazionale sarà accolta da 11mila spettatori pronti a fare un tifo incessante e a spingere gli azzurri verso la vittoria contro la compagine asiatica, assolutamente alla nostra portata ma da non sottovalutare perché mettere in campo grande caparbietà. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia della vittoria per iniziare al meglio il proprio cammino e puntare dritti alla terza fase del torneo: si preannuncia un incontro estremamente avvincente e appassionante, da vivere tutti insieme.

Ivan Zaytsev e compagni vogliono mettere le cose subito in chiaro, il nostro sestetto cercherà di mettere in campo tutta la propria forza fisica e tecnica per esaltare il pubblico a suon di bordate e muri. Sicuramente ci sarà un po’ di tensione e l’emozione si farà sentire ma bisognerà subito rientrare dei ranghi e sbagliare il meno possibile per mettere la partita in discesa e portare a casa i tre punti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia-Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.