Italia-Belgio volley stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Il percorso della Nazionale italiana di volley maschile nel Mondiale casalingo continua con l’insidiosa sfida contro il Belgio. La partita si giocherà al Mandela Forum di Firenze davanti a 7500 spettatori che proveranno a trascinare Zaytsev e compagni verso la seconda vittoria consecutiva della prima fase, dopo l’agevole affermazione per 3-0 con il Giappone a Roma. Gli azzurri se la vedranno con la squadra che ci ha eliminato ai quarti di finale degli Europei 2017 con il netto punteggio di 3-0, perciò ci vorrà una grande prova di carattere per riscattare l’umiliazione subita un anno fa. Un successo potrebbe essere fondamentale anche per il prosieguo del cammino degli azzurri, visto che i punti raccolti nella prima fase saranno utili anche nella seconda fase del Campionato del Mondo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE

Ore 21.15 Italia-Belgio (diretta tv su Rai 2, in streaming su Rai Play)













Foto: Valerio Origo