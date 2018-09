Italia-Belgio, Mondiali volley 2018: a che ora inizia e su che canale vederla in tv? Il programma completo

Giovedì 13 settembre si giocherà Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri scenderanno in campo dopo il bel successo conquistato domenica contro il Giappone e sfideranno la formazione guidata dal nostro ex CT Andrea Anastasi. I ragazzi di Chicco Blengini sono subito attesi da un crocevia fondamentale della nostra rassegna: è fondamentale vincere per nutrire delle serie ambizioni di accedere alla terza fase visto che tutti i risultati ottenuti nella Pool A si porteranno dietro nel secondo turno.

Ivan Zaytsev e compagni, dopo quattro giorni senza partite caratterizzati da allenamenti, saranno accolti dai 7500 spettatori dell’impianto toscano intitolato al compianto politico sudafricano: sold out per la nostra Nazionale che, dopo la bolgia raccolta al Foro Italico, fa un pienone totale e va a caccia del successo. L’Italia deve anche vendicare la sonora sconfitta subita contro i Red Dragons ai quarti di finale degli ultimi Europei ma in quell’occasione in campo mancavano alcune delle nostre stelle tra cui lo Zar e Osmany Juantorena.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Belgio

ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport