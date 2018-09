Inter-Fiorentina stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Luci a San Siro: la sesta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra oggi ed il 27 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti corrisponde al primo dei due turni infrasettimanali del calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà questa sera, martedì 25, con Inter-Fiorentina, in programma alle ore 21.00.

I padroni di casa, ringalluzziti dalle due vittorie in zona Cesarini in Champions ed in campionato, puntano ad agganciare proprio la Fiorentina, terza a quota 10, mentre i toscani, dal canto loro, con i tre punti scavalcherebbero, almeno momentaneamente il Napoli, portandosi da sola all’inseguimento della Juventus.

La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport HD e Sky Sport Serie A HD ed in diretta streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma dettagliato della sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio:

Sesta giornata Serie A di calcio

Martedì 25 settembre ore 21.00

Inter-Fiorentina

diretta tv su Sky Sport HD e su Sky Sport Serie A HD

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it