Inter-Fiorentina stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Stasera su gioca Inter-Fiorentina, match valido per la sesta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano si apre il primo turno infrasettimanale della stagione, da una parte i nerazzurri che inseguono il successo dopo la vittoria in extremis conquistata contro la Sampdoria e dall’altra i viola che puntano a una nuova affermazione per continuare a sognare in grande. Si preannuncia grande spettacolo con due attacchi quotati trascinati da Icardi e Chiesa, entrambi pronti e desiderosi di segnare per guidare le proprie squadre verso il trionfo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Fiorentina, match valido per la quinta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE:

21.00 Inter-Fiorentina

INTER-FIORENTINA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Andrea Bertani / Shutterstock