Ciclismo, Giacomo Nizzolo si trasferice al team Dimension Data dal prossimo anno. Cavendish alla Bahrain-Merida?

Dal 2019 Giacomo Nizzolo vestirà la maglia del team Dimension Data. Dopo aver trascorso cinque stagioni alla Trek-Segafredo (dal 2014 quando prendeva il nome di Trek Factory Racing), il velocista milanese, che vanta 18 vittorie da professionista e sette partecipazioni in un Grande Giro, si trasferisce nella casa ciclistica sudafricana.

La Dimension Data sta inoltre ragionando sul mercato in uscita, in particolare riguardo a Mark Cavendish. Il 33enne britannico, campione del Mondo nel 2011, per ora è corteggiato dalla Bahrain-Merida, che di conseguenza potrebbe rinforzarsi dal punto di vista delle ruote veloci: oltre agli emergenti Sonny Colbrelli e Phil Bauhaus si aggiungerebbe anche un esperto come il vincitore di 30 tappe del Tour de France.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Valerio Origo