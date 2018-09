Hockey prato, Hockey Series 2018: impresa dell’Italia! Gli azzurri pareggiano con la Polonia e superano il turno

Era l’obiettivo della vigilia, ma era tutt’altro che scontato. L’Italia dell’hockey su prato esce davvero alla grande da quest’estate, sia a livello maschile che femminile. Se le donne hanno riscritto la storia volando agli ottavi dei Mondiali, in parte minore, anche gli uomini hanno conquistato un grandissimo risultato. In quel di Gniezno (Polonia), nell’ultimo match della nuova manifestazione, le Hockey Series, gli azzurri pareggiano 0-0 contro i padroni di casa (nettamente favoriti sia dal livello della rosa che dal ranking mondiale) e superano il turno (le Finals), dove verranno assegnati i tagliandi per i tornei di qualificazione olimpica.

Un torneo davvero magnifico da parte della squadra di Roberto Da Gai che ha chiuso imbattuta la manifestazione: pareggi con la già citata Polonia e con l’Ucraina, vittorie con Cipro, Lituania e Repubblica Ceca. Davvero in crescita la compagine tricolore che partita dopo partita sta dimostrando di non valere assolutamente l’attuale 37ma posizione nel ranking FIH.

POLONIA-ITALIA 0-0

POLONIA: Pacanowski (p), Kotulski, Hillyer, Poltaszewski, Janiszewski, Zywiczka, Janicki, Pawlak,Kasprzyk, Bratkowski, Poltaszewski.

ENTRATI: Raciniewski (3’), Kozlowski (3’), Gumny (4’), Hulboj (4’), Krokosz (4’).

A DISPOSIZIONE: Popiolkowski (p), Kurowski.

ALLENATORE: Karol Sniezek.

ITALIA: Francesconi (p), Juan Montone, Nunez (c), Lago, Ortega, Grossi, Keenan, Sior, Dussi, Carta, Amorosini.

ENTRATI: Julian Montone (7’), Garbaccio (8’), Da Gai (9’), Corsi (9’).

A DISPOSIZIONE: Anserini (p), Minetto, Valentino.

ALLENATORE: Roberto Da Gai.

RETI: – .

CARTELLINI: Kasprzyk (P) verde al 43’, Juán Montone (I) verde al 53’.

ARBITRI: Pontus e Suchocki.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FB FIH