Hockey Prato

Hockey prato: i convocati dell’Italia per una doppia amichevole con la Spagna

Pubblicato

27 secondi fa

il

Hockey prato maschile
Nazionale hockey prato maschile - Foto: FIH

Appuntamento importante per la Nazionale maschile di hockey su prato. Gli azzurri di Gianluca Cirilli volano in Spagna a Terrassa ad affrontare il 28 e 29 ottobre la squadra di casa in due amichevole: sfide di lusso, contro la compagine numero cinque del ranking Mondiale.

Andiamo a scoprire i convocati:

PORTIERI:

BALLARINI AGUSTIN, DELL’ANNO ANDREA

DIFENSORI:

CARTA GIAIME, CAVALLINI DANIELE, CLEMENT GERONIMO, FRASCINO GIANLUCA, MUZZIOLI ALESSANDRO, UGHETTO ALBERTO, VALENTINO LUCA

CENTROCAMPISTI:

AMOROSINI MATTIA, GARBACCIO MARCO, HARTE FACUNDO, MORETTO MARCO, PALUMBO LEONARDO

ATTACCANTI: 

AROSIO DAVIDE, BROCCO CLAUDIO, DIONISI VICI FELIX, GIULIANI DAVIDE, FAGGIAN GIOVANNI, IOSSA VALERIO

