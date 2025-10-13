Hockey Prato
Hockey prato: i convocati dell’Italia per una doppia amichevole con la Spagna
Appuntamento importante per la Nazionale maschile di hockey su prato. Gli azzurri di Gianluca Cirilli volano in Spagna a Terrassa ad affrontare il 28 e 29 ottobre la squadra di casa in due amichevole: sfide di lusso, contro la compagine numero cinque del ranking Mondiale.
Andiamo a scoprire i convocati:
PORTIERI:
BALLARINI AGUSTIN, DELL’ANNO ANDREA
DIFENSORI:
CARTA GIAIME, CAVALLINI DANIELE, CLEMENT GERONIMO, FRASCINO GIANLUCA, MUZZIOLI ALESSANDRO, UGHETTO ALBERTO, VALENTINO LUCA
CENTROCAMPISTI:
AMOROSINI MATTIA, GARBACCIO MARCO, HARTE FACUNDO, MORETTO MARCO, PALUMBO LEONARDO
ATTACCANTI:
AROSIO DAVIDE, BROCCO CLAUDIO, DIONISI VICI FELIX, GIULIANI DAVIDE, FAGGIAN GIOVANNI, IOSSA VALERIO