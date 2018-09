Hockey ghiaccio, la Alps Hockey League si rinnova: il sodalizio tra Italia, Slovenia e Austria proseguirà fino al 2025

La Alps Hockey League si rinnova e prosegue nella sua avventura, almeno fino al 2025. Il torneo transnazionale, nato il 21 maggio 2016 sotto l’egida della IIHF, è già giunto alla terza edizione e prevede la partecipazione di 17 squadre provenienti da Italia, Slovenia e Austria. Le Federazione dei tre Paesi oggi hanno sottoscritto un accordo per prolungare il sodalizio per ben sette anni visti gli ottimi risultati ottenuti fino a questo punto e considerando la soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Il Presidente sarà lo sloveno Matjaz Rakovec a partire dalla prossima stagione mentre le tre Federazioni e i club coinvolti avranno tempo fino al prossimo 28 febbraio per nominare i propri rappresentanti.

Il progetto ha già dato ottimi risultati, basti pensare che la Nazionale Italiana ha impiegato ben 10 giocatori provenienti da questo campionato durante i recenti Mondiali di Budapest che ci hanno garantito la promozione in Top Division. Il valore mediatico della lega si aggira attorno ai 3,6 milioni di euro con un rilevante incremento di pubblico (+11%), un campionato che permette di valorizzare i giocatori locali garantito un importante minutaggio a livello internazionale.













Foto: Carola Semino