Hockey ghiaccio, Champions League 2019: secondo successo per Bolzano, 4-1 contro Helsinki. Foxes leader del girone C

Seconda vittoria su altrettanti incontri per l’HCB Alto Adige Alperia in Champions League. Dopo il successo maturato ai rigori contro gli svedesi dello Skelleftea AIK, al Palaonda i Foxes regolano anche in finlandesi dell’HIFK Helsinki per 4-1, volando così in testa al girone in solitaria con 5 punti.

La compagine nordica sblocca le marcature dopo quattro minuti dall’inizio del match grazie a Ryan O’Connor dalla distanza. l’HC Bolzano patisce il colpo per gran parte della prima frazione, Schweitzer non concretizza la prima grande occasione in contropiede dei padroni di casa. Nel finale dei primi venti minuti di gioco vengono impegnati più volte gli estremi difensori di entrambe le formazioni. Il match si ribalta nel secondo tempo: Marco Insam e Michael Blunden (doppietta) compiono una fantastica rimonta, facendo esplodere il Palaonda, e con il punteggio di 3-1 si chiude il secondo tempo. A questo punto alla squadra ospitante basta gestire il risultato fino al termine della partita e così avviene. Brett Findlay allunga le distanze al 47′ per il 4-1 finale.

Le due squadre si incontreranno di nuovo giovedì 6 settembre, stavolta nella capitale della Finlandia. In classifica i Foxes comandano con una lunghezza di vantaggio sullo Skelleftea AIK, battuto pochi giorni fa, e due sull’Helsinki. Rimane ancora a secco di vittorie il GKS Tychy, a zero punti.

Foto: Carola Semino