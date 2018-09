Hockey ghiaccio, Champions League 2019: grande vittoria del Bolzano, battuti i vice-campioni di Svezia ai rigori!

Un grande risultato dell’HCB Alto Adige Alperia che conquista la prima vittoria nella Champions Hockey League, per la seconda volta nella propria storia. I Foxes, dopo aver conquistato l’accesso a questa rassegna grazie alla vittoria della EBEL, hanno vinto il primo incontro del raggruppamento che vede i forti svedesi dello Skelleftea AIK, i finlandesi dell’HIFK Helsinki e i polacchi del GKS Tychy. Ebbene è arrivato il successo contro i vice-campioni di Svezia ai rigori (4-3).

Un match estremamente lottato che ha visto al Palaonda un grande spettacolo. Nella prima frazione i padroni di casa hanno concluso avanti 2-1 grazie alle marcature di Daniel Catenacci e Mike Blunden a cui ha risposto l’asso della compagine scandinava Linus Lindstroem. Nel secondo periodo la formazione bolzanina ha tenuto botta chiudendo alla sirena in vantaggio 3-2 per effetto delle realizzazioni di Filip Berglund, che aveva momentaneamente pareggiato le sorti del match, e di Marco Insam. Nella terza frazione arriva il pari degli svedesi firmato da Juhamatti Aaltonen su cui la bravura del portiere biancorosso non può nulla. La partita va ai supplementari e, nonostante le occasioni non manchino da una parte e dall’altra, l’epilogo è ai rigori. L’errore di Lindstrom è decisivo per il successo bolzanino e sulla segnatura di Alex Petan i tifosi possono esultare.













Foto: Carola Semino