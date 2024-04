LIVE Italia-Giappone 4-3, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: decide il golden goal di Frigo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.36 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.35 Arriva dunque la seconda vittoria per l’Italia che sale al secondo posto in classifica con 5 punti alle spalle dell’Ungheria e domani tornerà sul ghiaccio per la sfida alla Slovenia.

22.33 Bastano cinque secondi agli azzurri con il Giappone che concede un due contro uno a Mantenuto che serve Frigo che a porta spalancata spinge nella gabbia il disco della vittoria. Italia-Giappone 4-3.

4’55” FRIGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! VINCE L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Si riparte, cinque minuti in quattro contro quattro con golden goal.

22.35 INIZIA L’OVERTIME!

22.30 Al termine di un’infinita attesa per l’inizio del terzo periodo Italia e Giappone proseguiranno con l’overtime dopo il vantaggio giapponese con Yoneyama impattato da Thomas Larkin.

FINISCE IL TERZO PERIODO! ITALIA-GIAPPONE 3-3.

0’54” Grande salvataggio di Narisawa su Gazley allo scadere della superiorità numerica.

2’53” Penalità per Otsu, power play per l’Italia che ora deve cercare il goal della vittoria.

3’41” GOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLL ITALIAAAAAAA!!!!!!!! Iniziativa personale di Thomas Larkin che rimette il punteggio in parità. Italia-Giappone 3-3.

4’09” Devono spingere ora gli azzurri per il goal che porterebbe il match all’overtime.

7’05” GOAL DEL GIAPPONE! Arriva purtroppo il punto dalla distanza di Yoneyama che ribalta il risultato. Italia-Giappone 2-3.

8’20” Si esaurisce una superiorità numerica non sfruttata dagli azzurri.

10’43” Power play per l’Italia.

11’56” Azione in solitaria di Yu Sato, chiuso al momento della conclusione.

13’36” Alza il disco Salinitri, serpeggia anche un po’ di fisiologica paura da ambo le parti.

16’02” Tanta velocità ma anche un po’ di confusione nella costruzione dell’azione di entrambe le squadre.

18’05” Ripartenza a nervi tesi in avvio di questo ultimo periodo.

21.58 INIZIA IL TERZO PERIODO!

21.52 Si dovrebbe ripartire in cinque minuti.

21.28 Non sembra si possa riprendere a breve.

21.18 Partita momentaneamente sospesa per via di un vetro di contenimento rotto.

21.11 Ritardato l’inizio del terzo periodo per le operazioni di sistemazione del ghiaccio.

20.53 L’Italia crea e distrugge nel secondo periodo andando sul doppio vantaggio con Gazley e Kostner per poi farsi riprendere da Yu Sato e Kohei Sato.

20.53 FINISCE IL SECONDO PERIODO!

1’15” Altra occasione sciupata dagli azzurri con Marchetti che non riesce a concludere verso la porta un assist di Catenacci dalla destra.

5’23” GOAL GIAPPONE! Arriva purtroppo il pareggio degli ospiti, stavolta è Kohei Sato a battere Clara con un’azione personale. Italia-Giappone 2-2.

5’40” FRIGO! Occasione golosa fallita dal 95 che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore nipponico.

8’39” GOAL DEL GIAPPONE! Slalom di Nakajima che tocca all’indietro per Yu Sato che accorcia andando ad esultare con la mano sull’orecchio. Italia-Giappone 2-1.

9’41” Ottima la gestione degli azzurri abili a contenere la pressione del Giappone sul power-play per poi colpire poco dopo aver ristabilito la parità numerica.

10’12” GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLL ITALIAAAAAAAAAA!!!!!!!! Contropiede magistrale degli azzurri con Kostner che spinge nella gabbia un disco vagante dopo l’azione di De Luca. Italia-Giappone 2-0.

10’40” Ristabilita la parità numerica con l’Italia che torna a costruire.

12’12” Ultimi secondi di superiorità numerica da giocare per il Giappone.

13’35” Palo del Giappone che ora potrà sfruttare un power-play dopo l’infrazione di Amorosa.

15’02” Vantaggio meritato dall’Italia che aveva approcciato meglio del Giappone il secondo periodo, prezioso il recupero di Salinitri che ha dato il via all’azione che ha portato al goal.

16’01” GOOOOOOOOAAAAAAALLL ITALIA! Gli azzurri passano con Gazley che raccoglie il disco dopo una respinta di Narisawa su Catenacci e porta in vantaggio la squadra di coach Pelino. Italia-Giappone 1-0.

16’21” Discesa solitaria di Gazley che si infrange su Narisawa.

18’43” Italia viva in questo avvio di secondo periodo, conclusione di Marchetti controllata dal portiere nipponico.

19’43” Mantenuto ci prova dalla distanza con Narisawa che non si fa cogliere di sorpresa.

INIZIA IL SECONDO PERIODO!

20.00 Dopo il primo periodo non si sblocca il punteggio tra Italia e Giappone, meglio i nipponici nei primi dieci minuti con l’Italia che è uscita alla distanza fallendo due grosse occasioni con Frigo prima e De Luca poi.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! ITALIA-GIAPPONE 0-0.

1’22” Si fa sentire il pubblico di Bolzano in questi ultimi scampoli del primo periodo.

2’45” Ingaggio in zona offensiva per l’Italia dopo una mancata penalità sanzionata ai giapponesi dopo un’ottima iniziativa di Frigo.

4’30” Si torna in parità numerica sul ghiaccio con l’Italia che continua a spingere.

6’34” Ultimi secondi di power play da cercare di sfruttare per gli azzurri.

8’40” Conclusione di Trivellato salvata dall’estremo difensore nipponico.

9’42” Mischia davanti a Clara, Otsu non riesce a battere il portiere azzurro

19.43: Italia in inferiorità numerica

19.41: Noooooooooooo! De Luca sfrutta un errore dei giapponesi e si presenta solo davanti al portiere avversario ma non riesce a sfruttare l’occasione sbagliando l’ultimo controllo

12.38: Mancano 12′ al termine del match, poche emozioni per ora, una sola grande occasione per l’Italia

19.37: Prima grande occasione per l’Italia. Mantenuto si smarca bene sulla destra e centra per Frigo che si fa respingere la conclusione ravvicinata

19.35: Prima parte di gara molto equilibrata, Giappone come da programma molto pimpante, l’Italia cerca di controllare

19.32: La conclusione di Norberger respinta

19.30: Squadre in campo

19.28 L’Italia partità con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare i rognosi asiatici.

19.26 L’Italia gioca con Clara, Seed, Trivellato, De Luca, Mantenuto, Frigo. Il Giappone risponde con Narisawa, Yamada, Ishida, Hitosato, Nakajima, Otsu.

19.24 Nel primo incontro avevano segnato Salinitri con una doppietta, Catenacci per il raddoppio, Frank, Marchetti e Kostner.

19.22 Nel pomeriggio la Slovenia ha battuto la Romania per 6-1, mentre l’Ungheria ha regolato la Corea del Sud per 6-2.

19.20 La nostra Nazionale sta inseguendo la promozione ai Mondiali di Top Division. Il Giappone ha perso contro l’Ungheria per 3-1 al debutto.

19.18 L’Italia ha vinto la prima partita contro la Romania per 6-1 e ora andrà a caccia della seconda vittoria di fronte al proprio pubblico.

19.16 La partita inizierà alle ore 19.30 a Bolzano.

19.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali di prima divisione di hockey ghiaccio.

