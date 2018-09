Hockey ghiaccio, Alps League 2019: pesanti sconfitte per Renon e Cortina, Asiago ok. Rimandato il debutto di Milano

La stagione 2018-2019 di Alps Hockey League è stata inaugurata ieri, sabato 15 settembre, e le sorprese non sono mancate: i vice-campioni uscenti di Renon hanno subito un pesante passivo in trasferta contro il Lustenau (7-3), mentre lo sloveno Jesenice strapazza Cortina per 7-1. Asiago, detentore del titolo, fatica più del previsto contro Salisburgo, ma trova comunque la via del successo in Austria per 3-0. Tanta attesa per il debutto di Milano Rossoblu contro il VEU Feldkirch che però non si è disputato a causa dell’impraticabilità della pista del PalAgorà, con i lombardi che dunque rischiano di perdere a tavolino (0-5).

Cortina resiste 27 minuti all’assalto degli sloveni, finché non arriva la rete di Erik Svetina; da quel momento i Red Steelers dilagano insaccando il disco per altre due volte nel secondo tempo e siglando altre quattro reti nell’ultima frazione di gioco. Poco conta il gol di Luca Barnabò, se non per rendere leggermente meno amaro un passivo già pesante in sé: 4-1.

Il Salisburgo si rivela un avversario arduo per i giallo-rossi: gli austriaci attaccano molto di più dei campioni in carica, ma la prima siglatura la realizza Davide Conci al sesto minuto. Sfortunata la squadra di casa, che vuoi per un ottimo Frederic Cloutier in porta e vuoi per il palo, non vede mai il disco oltrepassare la linea. Il 2-0 di Asiago arriva al 37′ Federico Benetti, e nonostante gli avversari aumentino l’intensità di gioco a caccia della rimonta nella terza frazione, Michele Marchetti li manda ko al 52′.

Primo tempo equilibrato tra Lustenau e Renon, con entrambe le formazioni che riescono a segnare una rete ciascuna: la gioia del vantaggio ospite viene immediatamente smorzata dagli austriaci. Inaspettato crollo della Rittner Buam al ritorno in campo, i Leoni piazzano un break di 6-0 in appena 14 minuti, chiudendo in anticipo le sorti del match. Il club italiano si risveglia negli ultimi 20 minuti, Alex Frei accorcia le distanze con una doppietta, fino al punteggio finale di 7-3.

Anche la slovena HK Olimpija si rivela fatale per l’HC Fassa. Lubiana approfitta del primo momento in superiorità numerica per passare in vantaggio, i Falcons invece trovano poche chiare occasioni da rete. I Draghi Verdi ipotecano l’incontro nel secondo tempo grazie ad altri due gol, nonostante la formazione di casa sembrasse più propensa ad insaccare il disco in rete. Il gol della bandiera dell’HC Fassa arriva al 54°, dopo aver subito il poker in inferiorità numerica.

Il derby altoatesino tra Val Gardena e Vipiteno sorride ai Broncos, in un match che conta anche per la classifica del campionato nazionale italiano. I padroni di casa si portano avanti all’11° grazie al neo-acquisto Michael Sullman Pilser. Il Gherdeina avrebbe più volte l’occasione del raddoppio sui propri bastoni, ma non concretizzano. Sale l’intensità di gioco nel secondo tempo e il Vipiteno trova prima il pareggio, poi rompe gli equilibri con tre reti negli ultimi 20 minuti, per il definitivo 4-1 ospite.

L’Olimpija Lubiana torna già in campo oggi alle 18.00 per affrontare l’HC Val Pusteria nell’anticipo della 10a giornata, con il debutto stagionale dei Lupi in Alps League.

RISULTATI 1a GIORNATA AHL

HDD SIJ Acroni Jesenice – Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro 7-1 (0:0, 3:0, 4:1)

Red Bull Hockey Juniors – Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 0-3 (0:1, 0:1, 0:1)

EC-KAC II – EK Die Zeller Eisbären 3-8 (1:1, 0:3, 2:4)

EC Bregenzerwald – EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel 4-3 SO (1:1 2:1 0:1 0:0 1:0)

EHC Alge Elastic Lustenau – Rittner Buam 7-3 (1:1, 6:0, 0:2)

HC Fassa Falcons – HK SZ Olimpija 1-4 (0:1; 0:2; 1:1)

HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan 1-4 (1:0; 0:1; 0:3)

Riposa: Val Pusteria Wolfe

Foto: Facebook Renon