Golf, Tiger Woods: “Ho temuto di non riuscire più a vivere senza dolore, ma ora mi sento rinato”

Il golfista più famoso di tutti i tempi è ormai ritornato ufficialmente ai vertici della specialità. Tiger Woods si presenta alla sua prima Ryder Cup dopo sei anni in uno stato di forma eccellente, testimoniato dalla vittoria conquistata nel Tour Championship. Il fenomeno americano ha alzato al cielo un trofeo per la prima volta dopo più di cinque anni di digiuno, dovuti soprattutto a dei grossi problemi fisici che ne hanno rallentato il rientro a pieno regime nel circuito mondiale.

Durante la cerimonia di premiazione in cui gli è stato consegnato il trofeo per il primo classificato, il golfista a stelle e striscie ha ripercorso questi ultimi anni di grande sofferenza: “A lungo ho temuto di non riuscire più a vivere senza sentire dolore. Ho passato molto tempo senza potermi nè sedere nè camminare, con il dubbio che il resto della mia vita sarebbe stato così.”

Tiger ha poi espresso la sua felicità per il trionfo, svelando però che è tornato a gioire già qualche mese fa, quando ha capito di poter tornare a competere ad alti livelli senza provare dolore. Il fenomeno americano è partito oggi con il resto del Team Usa con destinazione Parigi, per sfidare l’Europa nella 42ma edizione della Ryder Cup, la competizione golfistica più impotante al mondo.

Foto: Shutterstock.com