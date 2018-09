Golf, storico Francesco Molinari: è numero 5 del mondo! Mai un azzurro tanto in alto

C’è storia e storia. C’è quella di Justin Rose, che diventa per la prima volta numero uno delle classifiche mondiali, e poi c’è quella di Francesco Molinari, che del ranking planetario diventa numero 5 dopo aver chiuso all’ottavo posto il BMW Championship.

Il torinese non aveva mai raggiunto questa posizione prima d’ora, confermandosi sempre più quale miglior golfista azzurro della storia. Per lui, però, la stagione è ancora lontana dall’esser finita: con il buon piazzamento a Newtown Square, in Pennsylvania, si è aperta la porta del Tour Championship, cui accedono i migliori 30 giocatori della classifica della FedEx Cup, che riunisce il Northern Trust, il Dell Technologies Championship e il già citato BMW Championship. L’italiano è ad oggi tredicesimo; il ranking è stato resettato dopo il torneo disputato in Pennsylvania e vede al comando Bryson DeChambeau davanti a Justin Rose e Tony Finau.

Non solo: la settimana successiva al Tour Championship, per Molinari ci sarà la Ryder Cup da vero e proprio leader della rappresentativa europea, ancor più di Justin Rose, che pure guarda tutti dall’alto in basso a livello globale. L’azzurro è inoltre al comando della Race to Dubai, la classifica che porterà i migliori 60 del tour europeo all’appuntamento finale negli Emirati Arabi Uniti, fissato per il prossimo mese di novembre.













