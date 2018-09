Golf, Ryder Cup 2018. Francesco Molinari: “L’Europa è forte, farò il massimo per portare i punti”

Francesco Molinari sarà uno dei grandi protagonisti della Ryder Cup 2018 che si disputerà nel weekend a Parigi. Il golfista italiano, primo vincitore di una prova dello Slam, si è sempre ben comportato quando è stato chiamato in causa nella prestigiosa competizione che mette a confronto gli USA con l’Europa e sicuramente risponderà presente anche in questa occasione.

Il piemontese è parso calmo e fiducioso al Golf National, il numero 5 al mondo ha rivendicato le proprie origini e il suo modo di giocare senza montarsi la testa nonostante i grandi risultati ottenuti in questa stagione: “Conta poco quello che hai fatto fino a qui. A questo punto conta solo dare il meglio in questi tre giorni. Io ho fatto una buona preparazione e conto di giocare un buon golf. La mia vita è cambiata soltanto perché gioco molto all’estero e poi quando sei per strada e la gente ti fa i complimenti ti rendi conto di quanto sia grande quello che fai. Per fortuna però ho una moglie e due figli che mi riportano sulla terra molto rapidamente. L’Europa è un’ottima squadra, una delle migliori mai avute, tutti e 12 i giocatori sono in grado di fare un’ottimo golf, io farò il meglio per portare punti“.













Foto: Valerio Origo