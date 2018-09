Golf, PGA Tour 2018: Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro, indietro Francesco Molinari

Si è concluso da pochi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A completare il podio, col terzo posto solitario, è Rory McIlroy, che si posiziona a due colpi di distanza dalla coppia di testa.

Il miglior giro di giornata l’hanno realizzato, in coabitazione, i due USA Billy Horschel e Patrick Cantlay, che in tal modo raggiungono Justin Thomas e Jon Rahm (l’unico non americano dei quattro, essendo egli spagnolo) a -4, in quarta posizione. Per il co-leader di ieri, Rickie Fowler, c’è l’ottava posizione a -3 dopo aver girato in 72, mentre è decimo il vincitore dello scorso anno Xander Schauffele (-2 e giro pari con il par).

Non ingrana Francesco Molinari: l’uomo che ha fatto la storia vincendo l’Open Championship nello scorso luglio ha terminato il giro in +5, retrocedendo in venticinquesima posizione. Il torinese è, diciamo così, in buona compagnia: la stessa sorte è toccata a Phil Mickelson. Ancora più indietro Bryson DeChambeau, che è arrivato ad Atlanta da primo nella FedEx Cup: il paradosso è che col 27° posto attuale, con determinate combinazioni, potrebbe ancora vincerla.

In tal senso, sembra sempre più salda la posizione di Rose, che è uno dei cinque golfisti che può far sua la coppa semplicemente vincendo il torneo, senza dover fare ulteriori calcoli su chi arriva dove.













