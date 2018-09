Golf, PGA Tour 2018: Justin Rose agguanta la vetta del BMW Championship. Francesco Molinari settimo!

Il BMW Championship (montepremi 8,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione che si preannuncia infuocata. Sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti), quando manca soltanto un round al termine, troviamo al comando Justin Rose. L’inglese piazza un ottimo -6 nel terzo giro issandosi al comando con lo score di -17 (193 colpi). Ad un colpo di ritardo la coppia composta dall’americano Xander Schauffele e dal nordirlandese Rory McIlroy.

Appena fuori dal podio momentaneo con -15 lo statunitense Rickie Fowler e l’inglese Tommy Fleetwood, migliore di giornata con un super -8. -14 e sesta piazza per il padrone di casa Kevin Bradley, che conserva un colpo di margine su coloro che chiudono la top ten. Si tratta del giapponese Hideki Matsuyama, degli americani Bill Horschel e Justin Thomas, e dell’azzurro Francesco Molinari. Il torinese continua nella sua rimonta piazzando un interessante -6 che gli vale la settima piazza a -13. 6 birdie e nessuna macchia per Molinari, che non incappa in un bogey dalla buca 17 del round d’apertura.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio all'ultimo e decisivo giro con diretta Sky sul canale dedicato al golf.













Foto: Valerio Origo