Giro d’Italia 2019: si parte da Bologna con la cronoscalata sul San Luca. In Emilia-Romagna anche una frazione per velocisti ed un’altra crono

Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via sabato 11 maggio a Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 km che partirà dal centro del capoluogo emiliano per poi culminare in vetta alla durissima ascesa del San Luca. Un avvio altamente spettacolare che creerà subito dei distacchi importanti tra gli uomini di classifica che vanno a caccia della maglia rosa. La seconda tappa della Corsa Rosa ripartirà da Bologna e si dirigerà verso sud. La regione dell’Emilia-Romagna ospiterà anche la nona tappa (domenica 19 maggio), una cronometro individuale di 34,7 km da Riccione a San Marino, e l’undicesima (martedì 21 maggio), che porterà i corridori da Ravenna a Modena in una frazione pianeggiante per velocisti da 147 km.

Il Giro d’Italia parte da Bologna per la seconda volta nella storia, con la prima che risale al 22 maggio 1994. Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia, ha spiegato le ragioni della decisione di partire dal capoluogo emiliano: “Questo progetto con la Regione Emilia-Romagna nasce da un rapporto ormai consolidato da qualche anno, che ha visto molte tappe importanti del Giro, partire, arrivare o transitare nella zona. Con il Presidente Bonaccini abbiamo convenuto che era giunto il momento di creare qualcosa di indelebile e indimenticabile con la partenza da Bologna e altre frazioni che coinvolgeranno buona parte territorio emiliano-romagnolo dalla costa alla montagna passando per la pianura. A differenza degli anni scorsi abbiamo pensato, di concerto con la Regione, di non fare tre tappe consecutive in avvio ma di dare una connotazione particolare ad ogni frazione. La partenza da Bologna, con una cronometro, che parte dal centro e finisce sul San Luca, dà un’identità forte a questa grande partenza. L’altra prova contro il tempo, da Riccione a San Marino, anch’essa molto impegnativa, sarà invece la tappa del vino e, in particolare, quest’anno, dedicata al Sangiovese. Poi la Ravenna -Modena e la ripartenza da Carpi il giorno seguente mostreranno altri luoghi e territori con le loro eccellenze storiche, culturali e culinarie”.













Foto: Pier Colombo