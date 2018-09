Giro d’Italia 2019: partenza da Bologna con una cronoscalata? Tutte le anticipazioni sul percorso

Il Giro d’Italia 2019 potrebbe partire da Bologna. Questa è l’indiscrezione rilanciata da diverse fonti locali: il capoluogo emiliano potrebbe tenere a battesimo la prossima edizione della Cosa Rosa. Si parla di una cronoscalata di cinque chilometri con partenza in città e arrivo sul San Luca. La data è quella di sabato 11 maggio, ormai sembra mancare soltanto l’ufficialità. Accantonate dunque l’ipotesi di una partenza a Marsiglia oppure del via da Matera. Il Giro d’Italia 2019 dovrebbe poi proseguire con una tappa da Vinci (la città natale di Leonardo) a Ravenna, poi terza frazione con arrivo a Modena riservata ai velocisti.

L’ultima volta a Bologna risale addirittura al 2009 proprio con un arrivo sul San Luca. Tuttobiciweb si è spinto oltre e ha riportato molte altre indiscrezioni sul percorso della prossima Corsa Rosa: si scenderà in Puglia passando da Toscana, Lazio e Campania poi risalita verso l’Abruzzo (possibile frazione all’Aquila per ricordare le vittime del terremoto in occasione del decimo anniversario) e Marche. Possibile cronometro di trenta chilometri tra Riccione e San Marino, poi ci saranno i tapponi alpini (si parla della mitica Cuneo-Pinerolo a settant’anni dall’impresa di Fausto Coppi o delle Tre Cime di Lavaredo), prima del grande finale del 2 giugno che sarà quasi sicuramente a Verona.