Giro di Lombardia 2018, presentato il percorso: novità Colle Gallo, Sormano e Civiglio decisivi

Nella location di Villa Olmo a Como è stato presentato il percorso del Giro di Lombardia 2018.che si terrà sabato 13 ottobre. La Classica delle Foglie Morte conferma un tracciato per sommi capi simile a quello dell’anno scorso con l’eccezione della mancanza del San Fermo della Battaglia.

Novità dovute soprattutto ai problemi di viabilità che impediranno alla corsa di transitare sulla salita citata che spesso è risultata decisiva per il successo finale. La partenza sarà a Bergamo e l’arrivo a Como dopo 241 chilometri. Sarà dunque la salita di Civiglio, posizionata a 14 chilometri dalla conclusione, l’ultima del giorno, seguita da uno strappo di circa 1700 metri al 5% di pendenza media con punte al 9%. In questo senso l’erta potrebbe risultare decisiva. In totale previste cinque salite in questa 112esima edizione dell’ultima Classica Monumento del 2018 nella quale i corridori dovranno affrontare 4000 metri di dislivello. In particolare gli atleti dovranno fronteggiare il Colle Gallo, il Colle Brianza, la Madonna del Ghisallo ed il Muro di Sormano, quest’ultimo a poco più di 46 chilometri dall’arrivo, altro ostacolo duro da superare.













Foto: Valerio Origo