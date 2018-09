Giro di Gran Bretagna 2018: fuga vincente di Cameron Meyer. Secondo posto per Alessandro Tonelli che diventa leader

L’australiano Cameron Meyer vince la seconda tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 174 km da Cranbrook a Barnstaple. Il corridore della Mitchelton Scott ha battuto in uno sprint a due il compagno di fuga Alessandro Tonelli, che riesce però ad indossare la maglia leader.

La fuga di giornata parte dopo 15 km formata da cinque corridori: Scott Davies (Team Dimension Data), Cameron Meyer (Mitchelton Scott), Erick Rowsell (Madison Genesis), Matthew Teggart (Team Wiggins) e Alessandro Tonelli (Bardiani CSF). Il gruppo lascia andare questo tentativo e il loro vantaggio tocca un massimo di 6’30”. La corsa si accende nel finale, sull’ultimo muro di giornata, Challacombe Hill. In testa attacca Davies, mentre nel gruppo rompe gli indugi Julian Alaphilippe (Quick Steop Floors). Nella successiva discesa Davies viene raggiunto da Tonelli e Meyer, mentre al loro inseguimento si forma un gruppetto con Alaphilippe, Hugh Carthy (Education First-Drapac), Patrick Bevin (BMC), Chris Hamilton (Sunweb), Bob Jungels (Quick Step Floors), Wout Poels (Team Sky), Primoz Roglic (Team LottoNL-Jumbo) e Jasha Sütterlin (Movistar Team).

Negli ultimi chilometri si assiste così ad un avvincente duello tra il terzetto di testa e gli inseguitori. Ai -7 km Davies cede e restano quindi al comando Meyer e Tonelli. I due riescono a resistere al rientro degli inseguitori e si vanno a giocare la tappa, con Meyer che batte Tonelli in volata. Terzo posto a 2” per Bevin che regola il gruppetto. In classifica generale balza quindi al comando Tonelli, a pari tempo con Meyer, mentre in terza posizione troviamo Bevin a 8”.

Foto: ©BardianiCSF-C&PStudio